Генерал США назвав виклики, що стоять перед весняним контрнаступом ЗСУ
За словами колишнього командувача армії США в Європі Марка Хертлінга, українські військові можуть зіткнутися з низкою проблем під час весняного контрнаступу
Колишній командувач армії США в Європі генерал-лейтенант у відставці Марк Хертлінг розповів про труднощі, з якими можуть зіткнутися Збройні сили України під час контрнаступу. Про це стало відомо з публікації Хертлінга у соціальній мережі Twitter.
Американський генерал зазначив, що ЗСУ можуть зазнати "величезних втрат" у ході проведення наступальних дій.
Last night, I tweeted that I had been assessing & considering the challenges Ukraine's Army (UA) Commanders were facing in preparing for the “spring offensives.— MarkHertling (@MarkHertling) March 30, 2023
I said I'd share some thoughts on what I would be thinking if I were among them.
This is that 🧵 1/
«Так само як російські війська мали відновити свої сили ще у квітні після ранніх поразок, українські війська також повинні відновитися. Це важко. А силам України – переважно новобранцям – тепер доведеться боротися у наступальних та оборонних боях з новою технікою. Це ще складніше», – написав Хертлінг.
Генерал зазначив, що українська армія має високий рівень боєздатності, проте здійснювати великомасштабні місії у вигляді атак та загальновійськових проривів «дуже складно».
Хертлінг вказав на те, що ЗСУ повинні одночасно працювати над звільненням територій і над кількісним знищенням армії противника.
«Справді складні завдання для сил, які вже борються понад рік», – заявив офіцер.
Як стверджує Хертлінг, росіяни зміцнюють свої позиції для оборони на захоплених українських територіях, а їхнє командування «охоче пожертвує солдатами», щоб стримати український контрнаступ.
Як повідомлялося раніше, міністр оборони України Олексій Резніков назвав терміни і напрямки контрнаступу ЗСУ.
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