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Генерал США назвав виклики, що стоять перед весняним контрнаступом ЗСУ

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Генерал США назвав виклики, що стоять перед весняним контрнаступом ЗСУ
фото з вільних джерел

За словами колишнього командувача армії США в Європі Марка Хертлінга, українські військові можуть зіткнутися з низкою проблем під час весняного контрнаступу

Колишній командувач армії США в Європі генерал-лейтенант у відставці Марк Хертлінг розповів про труднощі, з якими можуть зіткнутися Збройні сили України під час контрнаступу. Про це стало відомо з публікації Хертлінга у соціальній мережі Twitter.

Американський генерал зазначив, що ЗСУ можуть зазнати "величезних втрат" у ході проведення наступальних дій.

«Так само як російські війська мали відновити свої сили ще у квітні після ранніх поразок, українські війська також повинні відновитися. Це важко. А силам України – переважно новобранцям – тепер доведеться боротися у наступальних та оборонних боях з новою технікою. Це ще складніше», – написав Хертлінг.

Генерал зазначив, що українська армія має високий рівень боєздатності, проте здійснювати великомасштабні місії у вигляді атак та загальновійськових проривів «дуже складно».

Хертлінг вказав на те, що ЗСУ повинні одночасно працювати над звільненням територій і над кількісним знищенням армії противника.

«Справді складні завдання для сил, які вже борються понад рік», – заявив офіцер.

Як стверджує Хертлінг, росіяни зміцнюють свої позиції для оборони на захоплених українських територіях, а їхнє командування «охоче пожертвує солдатами», щоб стримати український контрнаступ.

Як повідомлялося раніше, міністр оборони України Олексій Резніков назвав терміни і напрямки контрнаступу ЗСУ.

Теги: війна контрнаступ ЗСУ

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