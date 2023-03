Генерал США назвав виклики, що стоять перед весняним контрнаступом ЗСУ

Колишній командувач армії США в Європі генерал-лейтенант у відставці Марк Хертлінг розповів про труднощі, з якими можуть зіткнутися Збройні сили України під час контрнаступу. Про це стало відомо з публікації Хертлінга у соціальній мережі Twitter.

Американський генерал зазначив, що ЗСУ можуть зазнати "величезних втрат" у ході проведення наступальних дій.

Last night, I tweeted that I had been assessing & considering the challenges Ukraine's Army (UA) Commanders were facing in preparing for the “spring offensives.



I said I'd share some thoughts on what I would be thinking if I were among them.



This is that 🧵 1/