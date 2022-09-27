Нацгвардійці показали, як взяли в полон 15 рашистів, серед яких майори (відео)

Нацгвардійці спільно з підрозділами ЗСУ продовжують звільняти населені пункти Харківщини

Під час контрнаступу на Ізюмському напрямку, військовослужбовці Національної гвардії України «демілітаризували» та взяли в полон 15 російських загарбників, серед яких двоє майорів Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії.

«Нацгвардійці спільно з підрозділами Збройних Сил України продовжують звільняти населені пункти Харківщини від російських окупантів.

Військовослужбовці Нацгвардії беруть участь у відсічі збройної агресії на всіх рубежах і напрямках, де ведуться бойові дії по захисту України від ворога», – йдеться в повідомленні.

Увага! У відео присутня ненормативна лексика.

Раніше влада Харківщини повідомляла, скільки територій досі під окупацією.