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Нацгвардійці показали, як взяли в полон 15 рашистів, серед яких майори (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Нацгвардійці показали, як взяли в полон 15 рашистів, серед яких майори (відео)
скрін з відео

Нацгвардійці спільно з підрозділами ЗСУ продовжують звільняти населені пункти Харківщини

Під час контрнаступу на Ізюмському напрямку, військовослужбовці Національної гвардії України «демілітаризували» та взяли в полон 15 російських загарбників, серед яких двоє майорів Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії.

«Нацгвардійці спільно з підрозділами Збройних Сил України продовжують звільняти населені пункти Харківщини від російських окупантів.
Військовослужбовці Нацгвардії беруть участь у відсічі збройної агресії на всіх рубежах і напрямках, де ведуться бойові дії по захисту України від ворога», – йдеться в повідомленні.

Увага! У відео присутня ненормативна лексика.

Раніше влада Харківщини повідомляла, скільки територій досі під окупацією.

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Теги: полон росія ЗСУ Україна війна

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