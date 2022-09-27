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Влада Харківщини повідомила, скільки територій досі під окупацією

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Влада Харківщини повідомила, скільки територій досі під окупацією
6% області залишаються тимчасово окупованими
фото з відкритих джерел

ЗСУ поступово звільняють Харківську область від загарбників

Менше 6% територій Харківської області залишаються окупованими російськими загарбниками. Про це заявив глава ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

«Ще 6% нашої області залишаються тимчасово окупованими. Наразі вже трохи менше», – зазначив очільник ОВА.

Синєгубов нагадав, що росіяни продовжують обстрілювати Харківську область, зокрема Куп’янськ. За минулу добу дев’ять людей загинули, п’ять людей отримали поранення.

Нагадаємо, раніше Синєгубов повідомив, що Збройні сили України відбили Куп'янськ-Вузловий в Харківській області та майже повністю його контролюють. Цей населений пункт був важливим логістичним вузлом для росіян, зазначив голова Харківської ОВА.

Як повідомлялося, українські захисники звільнили від російських загарбників село Піски-Радьківські в лівобережній частині Борівської громади Харківської області.

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Теги: поранення Харківщина окупація війна Олег Синєгубов

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