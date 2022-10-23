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Нацгвардійці приземлили ворожий розвідувальний безпілотник (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Нацгвардійці приземлили ворожий розвідувальний безпілотник (відео)
фото: пресслужба МВС

Захисники Дніпровської бригади Нацгвардії неодноразово «приземляли» розвідувальні й ударні дрони окупантів

На Донбасі бійці Нацгвардії збили ворожий розвідувальний безпілотник. Про це повідомляє пресслужба МВС України.

«Нацгвардійці приземлили ворожий розвідувальний безпілотник на Донеччині. Бійці Дніпровської бригади Нацгвардії неодноразово «приземляли» розвідувальні й ударні дрони окупантів також на Харківському і Луганському напрямках. Жартують, що вороги навчились постачати металобрухт небом», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, триває 242 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Разом з тим, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.  Для підтримання війни в Україні Російська Федерація продовжує комплектувати підрозділи за рахунок мобілізованих осіб та знімає зі зберігання військову техніку. Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмут, Кліщіївка, Новомихайлівка, Мар’їнка, Невельське, Первомайське та Авдіївка Донецької області.

Теги: Нацгвардія Авдіївка безпілотник Бахмут

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