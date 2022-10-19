ЗСУ збили дві ракети над Чернігівщиною (фото) 

До відбою тривоги будьте в укриттях!

Рашисти атакували Україну сьогодні пообіді

Сьогодні, 19 жовтня, сили оборони Чернігівщини збили над селом Кіпті дві ракети. Про це повідомляє Оперативне командування «Північ».

Наразі по всій Україні триває повітряна тривога, протиповітряна оборона працює.

Нагадуємо, перебувайте в укриттях!

Як відомо, жителі Івано-Франківської області повідомляють, що чули звуки вибухів. Очільниця Івано-Франківської ОДА попередила про загрозу ракетних ударів та закликала жителів регіону залишатися в укриттях.

Також у Вінницькій області прогриміли вибухи. А ще влада повідомляє про роботу ППО на Київщині.

До слова, триває 238 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.