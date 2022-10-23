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Уночі ЗСУ збили над Дніпропетровщиною іранський дрон

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Уночі ЗСУ збили над Дніпропетровщиною іранський дрон
Росія маркує іранські дрони як «Герань-2»
фото з відкритих джерел

Окупанти вночі атакували Нікопольській район

У ніч на 23 жовтня російські окупанти знову гатили по Нікопольському району Дніпропетровщини. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Обстріляли з РСЗВ та важкої артилерії Марганецьку громаду. Люди не постраждали. Масштаби руйнацій з’ясовуються», – йдеться в повідомленні.

Решта районів провели ніч під звуки сирени, але минулося без атак.

Резніченко також повідомив, що вночі над Дніпропетровщиною було збито ворожий безпілотник.

«Під час нічної атаки росіян наші військові з повітряного командування «Схід» знищили над областю ворожий дрон-камікадзе Shahed-136. Його збили у Нікопольському районі», – розповів він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звинуватив іранський уряд у брехні щодо постачання Росії дронів-камікадзе, якими були атаковані українські міста.

Раніше слідчі Служби безпеки України розпочали кримінальне провадження, яке має встановити всіх причетних до постачання в Росію іранських дронів Shahed-136 і Mohajer-6, а також балістичних ракет малої дальності Fateh-110 та Zolfaghar.

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Теги: Дніпропетровщина окупанти війна росія обстріл безпілотник

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