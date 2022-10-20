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Генштаб повідомив, скільки за день ЗСУ збили ворожих дронів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Генштаб повідомив, скільки за день ЗСУ збили ворожих дронів
15 іранських дронів успішно збиті Силами оборони України
фото: defence-ua

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала шість ударів по позиціях ворога

Українським захисникам протягом минулої доби вдалося атакувати два ворожі райони зосередження озброєння і військової техніки та збити 15 іранських дронів . Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Ворог вчергове завдав масованого удару з використанням іранських ударних БпЛА по цивільній інфраструктурі України. З 20 БпЛА, 15  –  успішно збиті Силами оборони України» – йдеться у повідомленні.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала шість ударів по позиціях ворога. «Підтверджено ураження двохрайонів зосередження озброєння та військової техніки, два опорних пунктів, а також два позицій зенітних ракетних комплексів противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили 15 БпЛА Shahed-136».

Воїни ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та два склади боєприпасів противника», – повідомляє Генштаб.

Нагадаємо, триває 239 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим, не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.

Теги: ворог Генштаб населення озброєння безпілотник війна

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