Нацгвардійці знищили елітний російських підрозіл (відео)

Гвардійці закидали саморобними вибуховими пристроями з дрона рашистів, що сховалися в окопах

Один із спецпідрозділів Нацгвардії, який виконує бойові завдання на Донецькому напрямку, знищив елітний підрозділ армії Росії. Відповідне відео опублікували на сторінців Нацгвардії.

На кадрах видно, як до посадки прямує колона бронетехніки росіян, проте провідну машину підривають. Інші починають заступати, розвертаються і їдуть назад – і незабаром прилітає з ПТРК новою провідною машиною.

Далі гвардійці закидають з дрона окупантів, що сховалися в окопах, саморобними вибуховими пристроями.

Нагадаємо, триває 222-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.