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ЗСУ звільнили ще одне село на Херсонщині

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ звільнили ще одне село на Херсонщині
Михайлівка – село в Новоолександрівській сільській громаді Бериславського району Херсонської області
фото з соцмереж

Село Михайлівка рашисти окупували 10 березня

Українські захисники, ймовірно, звільнили село Михайлівка на Херсонщині. У Telegram-каналах з’явилося відповідне фото.

Відомо, що на цьому напрямку ЗСУ вчора намагалися прорвати оборону. Офіційної інформації поки немає.

Михайлівка – село в Україні, у Новоолександрівській сільській громаді Бериславського району Херсонської області. Населення становить 1020 осіб. З 10 березня 2022 була окупована рашистами. Розподіл населення за рідною мовою за даними перепису 2001 року: українська – 98,18%; російська – 1,57%; білоруська 0,25%.
ЗСУ звільнили ще одне село на Херсонщині фото 1

Раніше повідомлялося, що українські підрозділи останніми днями суттєво просуваються на херсонському напрямі. Окупанти на цій ділянці не можуть посилити своє угруповання через зруйновану логістику.

Нагадаємо, триває 222-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

Теги: війна Херсонщина росія Україна окупанти рашисти

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