Спецпризначенці СБУ показали, як знищили російський «Алігатор» (відео)
Вертолік Ка-52 – це новітня одиниця російської бойової авіації
На Запорізькому напрямку спецпризначенці Служби безпеки України збили російський гелікоптер Ка-52. Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Зазначається, що тактична група наших спеців перебувала на передових позиціях, контролюючи район ймовірного проходу ворожої авіації.
«Після появи в зоні враження трьох гелікоптерів один із російських Ка-52 здійснив «жорстку посадку» в результаті пострілу з ПЗРК. Працюємо далі до повної Перемоги! Слава Україні!», – йдеться в повідомленні.
Ка-52 (також відомий як «Алігатор») – російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, здійснює розвідку місцевості, цілевказівки і координацію дій групи бойових вертольотів. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Є продовженням розвитку моделі Ка-50 «Чорна акула». Вартість російського вертольота становить $16 млн.
Це новітня одиниця російської бойової авіації, яка випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю.
Нагадаємо, триває 222-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.
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