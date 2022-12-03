Окупанти накрили з «Градів» Нікопольський район
Рашисти здійснили дев'ять вогневих нальотів
Російські окупанти у ніч на 3 грудня дев'ять разів атакували з «Градів» і важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області. Про це повідомив в Telegram очільник Нікопольської РВА Євген Євтушенко.
«Впродовж ночі російські терористи, використовуючи РСЗВ та ствольну артиртилерію, здійснили обстріли міста Нікополь та населених пунктів Марганецької і Червоногригорівської ТГ. Всього, орда здійснила дев'ять вогневих нальотів», – зазначив посадовець.
Найбільше атакували місто Нікополь.
«Пошкоджено двадцять приватних житлових будинків, господарські споруди, сонячна електростанція, лінії газо- та електромережі. Люди не постраждали», – розповів Євтушенко.
«В селах Марганецької і Червоногригорівської ТГ пошкоджено декілька багатоповерхових житлових будинків, лінії газо- та електромережі. Вогнеборцям ліквідовано займання природнього газу. Люди не постраждали», – додав посадовець.
В межах інших територій району ніч минула без надзвичайних ситуацій.
Коментарі — 0