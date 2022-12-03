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Окупанти накрили з «Градів» Нікопольський район

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Окупанти накрили з «Градів» Нікопольський район
У Нікопольському районі пошкоджено декілька багатоповерхівок, лінії газо- та електромережі
фото: Є.Євтушенко

Рашисти здійснили дев'ять вогневих нальотів

Російські окупанти у ніч на 3 грудня дев'ять разів атакували з «Градів» і важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області. Про це повідомив в Telegram очільник Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

«Впродовж ночі російські терористи, використовуючи РСЗВ та ствольну артиртилерію, здійснили обстріли міста Нікополь та населених пунктів Марганецької і Червоногригорівської ТГ. Всього, орда здійснила дев'ять вогневих нальотів», – зазначив посадовець.

Найбільше атакували місто Нікополь.

«Пошкоджено двадцять приватних житлових будинків, господарські споруди, сонячна електростанція, лінії газо- та електромережі. Люди не постраждали», – розповів Євтушенко.

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Росіяни накрили з «Градів» Нікопольський район
фото: Є.Євтушенко

«В селах Марганецької і Червоногригорівської ТГ пошкоджено декілька багатоповерхових житлових будинків, лінії газо- та електромережі. Вогнеборцям ліквідовано займання природнього газу. Люди не постраждали», – додав посадовець.

В межах інших територій району ніч минула без надзвичайних ситуацій.

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Теги: окупанти війна

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