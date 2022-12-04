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Внаслідок ворожого обстрілу Нікопольщини загинула людина

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua

Інформація щодо руйнувань уточнюється

Внаслідок ворожого обстрілу Покровської громади у Нікопольському районі, що стався вдень, загинув чоловік Про це повідомив у telegram-каналі очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

«Росіяни вбили ще одну мирну людину. Внаслідок ворожого обстрілу Покровської громади у Нікопольському районі, що стався вдень, загинув чоловік», – повідомив Лукашук.

Зазначається також, що інформація щодо руйнувань уточнюється.

До слова, російські окупанти у ніч на 3 грудня дев'ять разів атакували з «Градів» і важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області. 

Теги: окупанти росіяни чоловік Дніпропетровщина

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