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У Нікополі прогриміли гучні вибухи (відео)

Альона Боженко
glavcom.ua
У Нікополі прогриміли гучні вибухи (відео)
У Нікополі місцеві жителі повідомили про вибухи
фото ілюстративне

Окупанти обстріляли місто із артилерії

Ввечері, 9 грудня, у Нікополі Дніпропетровської області прогриміли гучні вибухи. Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

У місті оголошено повітряну тривогу. Місцеві жителі опублікували відео на яких чути звуки вибухів у Нікополі. Також зазначається, що окупанти обстріляли місто із артилерії.

Офіційного підтвердження вибухів наразі немає. Інформація про постраждалих чи руйнування також не надходила.

Нагадаємо, триває 289-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступу на Бахмутському напрямку. На Лиманському та Авдіївському напрямках намагається покращити тактичне положення. На інших напрямках ворог зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, обстрілює позиції наших військ та цивільні об’єкти. Обладнує оборонні рубежі та позиції.

Теги: обстріл окупанти місто відео Telegram

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