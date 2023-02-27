Нічна атака дронами: у Хмельницькому є жертви

Окупанти завдали ударів по Хмельницькому за допомогою дронів

У Хмельницькому вночі прогриміло декілька вибухів

У результаті нічної ворожої атаки дронами на Хмельницький у місті пошкоджено низку будівель та є жертви. Про це повідомив міський голова Олександр Симчишин у Telegram.

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«Чергова масована терористична атака на Хмельницьку громаду. Цього разу ворог використав БПЛА. Наразі відомо про одного загиблого та чотирьох поранених. Пошкоджено низку будівель», – написав він.

Триває гасіння пожеж.

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Симчишин додав, що загиблий - Герой-рятівник ДСНС. Чоловік загинув під час виконання службового обов’язку.

Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив, що було завдано три удари по місту.

Як повідомлялося, у Хмельницькому вночі 27 лютого під час повітряної тривоги пролунали три вибухи.