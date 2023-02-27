Нічна атака дронами: у Хмельницькому є жертви
У Хмельницькому вночі прогриміло декілька вибухів
У результаті нічної ворожої атаки дронами на Хмельницький у місті пошкоджено низку будівель та є жертви. Про це повідомив міський голова Олександр Симчишин у Telegram.
«Чергова масована терористична атака на Хмельницьку громаду. Цього разу ворог використав БПЛА. Наразі відомо про одного загиблого та чотирьох поранених. Пошкоджено низку будівель», – написав він.
Триває гасіння пожеж.
Симчишин додав, що загиблий - Герой-рятівник ДСНС. Чоловік загинув під час виконання службового обов’язку.
Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив, що було завдано три удари по місту.
Як повідомлялося, у Хмельницькому вночі 27 лютого під час повітряної тривоги пролунали три вибухи.
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