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Масована атака дронів і нові санкції проти РФ – головне за ніч

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Масована атака дронів і нові санкції проти РФ – головне за ніч
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Ворог понад п’ять годин обстрілював українські міста

Цієї ночі сирени повітряної тривоги лунали в більшості українських областей, ворог атакував безпілотниками типу «Шахед». У декількох регіонах працювала протиповітряна оборона. Крім того, вступили в дію нові санкції проти росіян – спортсменів та військових злочинців. «Главком» зібрав головні події ночі проти 27 лютого.

Масована атака та вибухи в Хмельницькому

У місті Київ та низці областей після 23:00 залунали сирени повітряної тривоги. Масована атака безпілотниками типу «Шахед» тривала понад п’ять годин. За повідомленнями влади, на Київщині, Чернігівщині та Житомирщині працювала ППО. Українські військові підтвердили збиття трьох «шахедів» на півночі. У Хмельницькому пролунали три вибухи. У місті пошкоджено низку будівель та є жертви. 

У результаті удару по Запоріжжю постраждав один з об'єктів інфраструктури. Обійшлося без жертв.

Санкції РНБО

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо нових санкцій проти росіян. Під обмеження потрапили громадяни та організації РФ, причетні до викрадення українських дітей, а також представник російської сфери спорту. Крім того, економічні санкції введено проти доньок керівника ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина Вероніки та Поліни, а також інших фізичних і юридичних осіб, причетних до терористичного формування.

Кадрові чистки

Володимир Зеленський звільнив із посади командувача об’єднаних сил Едуарда Москальова. Відповідний указ розміщено на сайті президента.

Abrams від США

Президент США Джо Байден таки схвалив постачання бойових танків Abrams в Україну. Це сталося через тиск з боку Німеччини. За словами радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, спочатку Байден вирішив не відправляти танки після переговорів із військовими, які сказали, що вони не принесуть користі ЗСУ. «Але німці сказали президенту, що вони не готові відправити танки Leopard у бій доти, доки президент (Джо Байден – ред.) не погодиться відправити й Abrams», – розповів Салліван. Однак термін відправки танків може розтягнутися. 

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Теги: ПВК Вагнера санкції обстріл танки

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