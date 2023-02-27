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У Хмельницькому пролунали вибухи – ОВА (оновлено)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Хмельницькому пролунали вибухи – ОВА (оновлено)
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Деталі вибухів наразі не розголошуються

У Хмельницькому вночі 27 лютого під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

«Пролунав вибух у Хмельницькому», – написав він. 

Згодом голова ОВА заявив про повторний вибух у місті.

За його словами, деталі вибуху будуть повідомлені пізніше. У регіоні вже кілька годин лунає повітряна тривога, пов'язана з атакою дронів-камікадзе на північні та західні регіони України.

Мер міста Олександр Симчишин також підтвердив вибух на території громади.

Оновлено

Стало відомо про третій вибух у місті. «Ще один вибух! Не залишайте укриття!», – написав Сергій Гамалій.

Жителів міста закликають залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Нагадаємо, що в Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. На Київщині, Чернігівщині та Житомирщині працювала ППО.

До слова, завершилася 368-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Упродовж доби противник завдав 11 авіаційних ударів та здійснив 17 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі міста Херсон та вздовж усієї лінії фронту на Донеччині. Є пошкодження житлових цивільних приватних та багатоквартирних будинків, є жертви серед цивільного населення. Рівень загрози завдання росією ракетних ударів залишається високим по всій території України.

Теги: тривога вибух Хмельницкий

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