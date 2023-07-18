Нічна атака на Одещину та авіаудар по Оріхову: яка ситуація в регіонах

Ворог вдарив ракетою по Дніпропетровщині. Пошкоджені кілька житлових будинків

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській областях, а також на Полтавщині, Вінниччині, Житомирщині та Київщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

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Чернігівщина

За добу – три обстріли (11 вибухів). По Семенівській громаді Новгород-Сіверського району – дві некеровані ракети із гелікоптерів, обстріл із мінометів (загорілось сіно на території колишньої ферми), по Сновській громаді Корюківського району – із мінометів. Без жертв.

Сумщина

Сьогодні зранку зафіксовано 45 обстрілів прикордоння (271 вибух). Обстрілів зазнали вісім громад: Білопільська, Краснопільська, Юнаківська, Хотінська, Новослобідська, Середино-Будська, Есманська, Шалигинська, Білопільська громада: внаслідок одного з артобстрілів загинуло дві цивільні особи, поранення дістали 10 осіб. Пошкоджено адміністративну будівлю, чотири багатоквартирні будинки, гараж, два приватні автомобілі. Внаслідок ще одного артобстрілу пошкоджено електромережі. В інших громадах зафіксовано руйнування та пошкодження цивільних обʼєктів, житла.

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Запорізька область

За минулу добу 24 прифронтові населені пункти Запорізької області були під ворожим вогнем. Військові РФ здійснили 104 обстріли: з авіації вдарили по Оріхову, Новодарівці та Малій Токмачці, з БПЛА атакували Новоандріївку, з РСЗВ били по Новодарівці, Темирівці, Новоіванівці, Кам'янському. 95 артилерійських обстрілів здійснили по території Гуляйполя, Залізничного, Малинівки, Преображенки, Кам'янського, Плавнів, П'ятихаток та інших сіл на лінії вогню. 26 пошкоджених цивільних об'єктів: багатоповерхові та приватні будинки, господарчі споруди, автівки та інше майно людей. Внаслідок авіаудару по житловому району Оріхова загинула 72-річна жінка. Ще п'ятеро жителів отримали травми – 48-річному чоловіку на місці надали медичну допомогу, поранених жінок 43, 73, 79 років та 75-річного чоловіка оперативно госпіталізували до медичного закладу.

Дніпропетровщина

Вчора вдень ворог вдарив по області ракетою – по Межівській громаді Синельниківського району. Пошкоджені кілька житлових будинків. Минулося без загиблих та поранених. Понад півдесятка пострілів за ніч зробив агресор по Нікополю. Гатив з важкої артилерії. Кілька разів ворог вдарив і по Синельниківщині. Оборонці неба збили над Дніпропетровщиною «Шахед». Без наслідків.

Харківщина

На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Вовчанськ, Караїчне і Бударки Чугуївського району. На Куп’янському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії західніше Лиману Першого. Завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ та Кислівка. Внаслідок обстрілу с. Кіндрашівка Куп’янського району знищено автомобіль. В результаті обстрілу м. Куп’янськ з РСЗВ пошкоджено приміщення підприємства та два приватні житлові будинки, господарчі споруди. Двоє цивільних чоловіків 49 та 60 років отримали легкі поранення та не потребували госпіталізації.

Луганщина

Вчора рашисти безуспішно штурмували наші позиції поблизу Діброви. Там Сили оборони зупинили усі спроби росіян. Під вогнем артилерії вкотре опинилися Невське та Білогорівка, по якій окупанти завдали й удар з авіації. За добу противник здійснив 103 обстріли( 476 снарядів). Донеччина: за минулу добу рашисти здійснили 32 обстріли, застосувавши ЗРК «С-300», БПЛА «Ланцет», РСЗВ «Град», артилерію, танки по населених пунктах: Авдіївка, Костянтинівка, Краматорськ, Красногорівка, Курахове, Торецьк, смт Велика Новосілка, с.Бердичі, с.Благодатне, с.Дніпроенергія та інші. Пошкоджено 20 житлових будинків (з них чотири – багатоквартирних), школа, склад, ЛЕП, чотири гаражі, три цивільні автомобілі, приміщення лабораторії, будівля «Укрзалізниці», поле пшениці, три вантажні автомобілі. По області за добу троє загиблих, четверо поранених.

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Миколаївщина

Вночі силами та засобами протиповітряної оборони над Миколаївщиною було збито чотири дрони-камікадзе типу Shahed 136. Також вночі ворог атакував Миколаїв. Влучання в об'єкт промисловості, внаслідок чого сталося займання; було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає. Сьогодні зранку м. Очаків Очаківської громади зазнало артилерійських обстрілів. Наслідки уточнюються.

Одещина

Вночі з акваторії Чорного моря по Одесі випущено шість «Калібрів». Всі ракети було знищено силами протиповітряної оборони.

Уламками збитих ракет та вибуховою хвилею від збиття пошкоджено об'єкти портової інфраструктури, кілька приватних домоволодінь. У власному будинку поранення отримав літній чоловік, він ушпиталений. 21 Shahed-136 було знищено на підльоті з моря на Одещині.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 95 обстрілів ( 517 снарядів), з них по м. Херсон противник здійснив 11 обстрілів ( 79 снарядів). Рашисти поцілили у райони 24 населених пунктів області. Через російську агресію три людини дістали поранення.

Нагадаємо, триває 510-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень.