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«Живий щит». Росія вигадала цинічний спосіб, як ускладнити контрнаступ ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Живий щит». Росія вигадала цинічний спосіб, як ускладнити контрнаступ ЗСУ
Затор на виїзд із окупованого Криму
фото ілюстративне

Окупанти продовжують використовувати тактику «живого щита» для російських колон

Росія перенаправляє транспорті потоки з Криму через тимчасово окуповані території України, аби створити «живий щит» із цивільного населення, тим самим ускладнюючи бойову роботу ЗСУ. Про це заявила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі «Еспресо».

На питання щодо створення «дороги смерті» з цивільного населення російською армією після вибухів на Кримському мосту, Гуменюк зазначила, що окупанти продовжують використовувати ту саму тактику «живого щита» для російських колон.

«Тут абсолютно стала тактика, вони завжди ховалися за мирними і їм абсолютно не важливо, чиї це мирні: чи це українці, чи це росіяни. Їм важливо виконати задачу й відзвітувати своєму диктаторові, що все йде за планом», – зазначила вона.

Гуменюк додала, що насправді перенаправлення цих транспортних потоків по материковій частині було передбачуване.

«Будуть намагатися наситити ті регіони, де відчувають безкомпромісне просування Сил оборони. Наситити цивільним населенням, для того, щоб ускладнити нам бойову роботу. Це крок відчаю, розуміючи, що іншого способу немає вони знову ховаються за цивільних», – додала речниця.

Нагадаємо, 17 липня унаслідок падіння прольоту Кримського мосту щонайменше двоє загинули, ще одна особа постраждала.

Перед в'їздом на Кримський міст утворився багатокілометровий затор.

Представник окупаційної влади Криму, губернатор Сергій Аксьонов закликав кримчан відкласти поїздки через міст та в цілях безпеки обирати альтернативний сухопутний маршрут через «нові регіони», як він називає окуповані території України.

Зазначимо, що реальна протяжність шляху довша за вказані на картах 592 км між Ростовом та Джанкоєм. Бо окупанти примушують подорожуючих об’їжджати деякі об’єкти, які вони використовують у військових цілях.

«Живий щит». Росія вигадала цинічний спосіб, як ускладнити контрнаступ ЗСУ фото 1

Водночас робота поромної переправи між Кримом і Кубанню зупинена.

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Теги: Крим росія окупанти

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