Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти скаржаться на масовану атаку безпілотників на Крим

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Окупанти скаржаться на масовану атаку безпілотників на Крим
У російському міноборони стверджують, що 17 дронів було збито, а ще 11 було придушено засобами РЕБ
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

За словами окупантів, у Криму нібито збили 28 безпілотників

Окупаційна влада Криму заявила про нібито атаку дронів, що сталася на сході півострова в ніч проти 18 липня, а також про роботу протиповітряної оборони. Про це повідомляє гауляйтер Криму Сергій Аксьонов.

«Уночі на сході Криму силами ППО збито дев’ять БПЛА, ще 19 – придушено засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ). Постраждалих немає», – заявив Аксьонов.

Міноборони Росії також повідомляє про те, що вночі на 18 липня в Криму нібито збили 28 безпілотників. У російському міністерстві стверджують, що 17 дронів було збито, а ще 11 було придушено засобами РЕБ.

Нагадаємо, що 17 липня внаслідок падіння прольоту Кримського мосту щонайменше двоє загинули, ще одна особа постраждала. Представник окупаційної влади Криму, губернатор Сергій Аксьонов закликав кримчан відкласти поїздки через міст та в цілях безпеки обирати альтернативний сухопутний маршрут через «нові регіони», як він називає окуповані території України. 

До слова, адміністрація центрального автовокзалу Сімферополя звертається до пасажирів рейсів Ялта-Брянськ, Севастополь-Москва та інших, що прямують через Кримський міст, здати свої квитки до каси та отримати назад гроші.

Служба безпеки України офіційно прокоментувала події на Кримському мосту. У Службі безпеки України заявили, що розкриють всі деталі атаки на Кримський міст після перемоги України у війні проти Росії. 

Читайте також: Удар по Керченському мосту: все, що наразі відомо
Теги: Крим війна безпілотник

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські воїни продовжують звільняти рідні землі
Контрнаступ. В української армії положення краще, аніж в окупантів
20 червня, 19:24
Який же це важкий труд – бути піхотою
День з життя піхоти. Це страшна праця
12 липня, 14:53
Melovin зізнається, що в його родині ініціаторами переходу на українську стали батьки
Melovin розповів, коли став спілкуватися українською
24 червня, 23:01
Українські війська мужньо діють в умовах переваги ворога
Росіяни підтягують сили та здійснюють активний наступ на двох напрямках – Міноборони
19 червня, 17:23
Шольц зробив чітку пропозицію Китаю щодо Росії
Шольц зробив чітку пропозицію Китаю щодо Росії
20 червня, 16:56
Шойгу хвилюють тільки власні помешкання на тимчасово окупованому півострові
Чому Шойгу переймається долею Криму: Гіркін дав відповідь
21 червня, 12:34
Відтепер працювати в охоронній сфері дозволено лише тим чоловікам, які мають відстрочку від призову
Мобілізація: уряд запровадив додаткове обмеження для чоловіків призивного віку
22 червня, 18:36
Протиповітряна оборона знищила усі 11 цілей
Нічна атака Росії: Повітряні сили повідомили кількість збитих цілей
2 липня, 09:50
Ієрарх УПЦ МП перебуває під цілодобовим домашнім арештом з квітня 2023 року
СБУ готує тяжчу підозру екснаміснику Лаври Павлу. Нові деталі гучної справи
7 липня, 18:21

Події в Україні

«Живий щит». Росія вигадала цинічний спосіб, як ускладнити контрнаступ ЗСУ
«Живий щит». Росія вигадала цинічний спосіб, як ускладнити контрнаступ ЗСУ
Підрив Кримського моста. Окупанти екстрено будуватимуть тимчасову переправу
Підрив Кримського моста. Окупанти екстрено будуватимуть тимчасову переправу
Окупанти скаржаться на масовану атаку безпілотників на Крим
Окупанти скаржаться на масовану атаку безпілотників на Крим
Речник проєкту «Хочу жити» розповів, як росіяни здаються у полон
Речник проєкту «Хочу жити» розповів, як росіяни здаються у полон
Окупанти наступають на Куп’янському напрямку. Карта боїв ISW
Окупанти наступають на Куп’янському напрямку. Карта боїв ISW
Вибухи в українських містах і розмова Зеленського з генсеком ООН: головне за ніч
Вибухи в українських містах і розмова Зеленського з генсеком ООН: головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
151K
Путін відреагував на пошкодження Кримського мосту
20K
Підрив Кримського моста. Як Путіну доповідали «гарні» новини (відео)
14K
«Приліг відпочити»: що трапилось на Кримському мосту (фото, відео)
11K
Польський лікар опинився у центрі скандалу через Саакашвілі
6698
Путін проігнорував пропозицію ООН підключити російський банк до SWIFT
6298
У Кличка відповіли на ультиматум Арахамії: Бруківку перекладають там, де давно треба

Новини

Спека та подекуди дощі з грозами: прогноз погоди на 18 липня
Сьогодні, 06:01
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:11
Прикордонники отримали цілий автопарк від фонду MK Foundation (фото)
16 липня, 11:17
Окупанти атакують «Шахедами» і намагаються зупинити ЗСУ: де тривають важкі бої
15 липня, 06:42
Українська енергосистема перенавантажена через спеку та кондиціонери
14 липня, 12:52
За добу ЗСУ знищили вісім ворожих смертоносних комплексів – Генштаб
13 липня, 06:36

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту