Окупанти скаржаться на масовану атаку безпілотників на Крим

У російському міноборони стверджують, що 17 дронів було збито, а ще 11 було придушено засобами РЕБ

За словами окупантів, у Криму нібито збили 28 безпілотників

Окупаційна влада Криму заявила про нібито атаку дронів, що сталася на сході півострова в ніч проти 18 липня, а також про роботу протиповітряної оборони. Про це повідомляє гауляйтер Криму Сергій Аксьонов.

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«Уночі на сході Криму силами ППО збито дев’ять БПЛА, ще 19 – придушено засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ). Постраждалих немає», – заявив Аксьонов.

Міноборони Росії також повідомляє про те, що вночі на 18 липня в Криму нібито збили 28 безпілотників. У російському міністерстві стверджують, що 17 дронів було збито, а ще 11 було придушено засобами РЕБ.

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Нагадаємо, що 17 липня внаслідок падіння прольоту Кримського мосту щонайменше двоє загинули, ще одна особа постраждала. Представник окупаційної влади Криму, губернатор Сергій Аксьонов закликав кримчан відкласти поїздки через міст та в цілях безпеки обирати альтернативний сухопутний маршрут через «нові регіони», як він називає окуповані території України.

До слова, адміністрація центрального автовокзалу Сімферополя звертається до пасажирів рейсів Ялта-Брянськ, Севастополь-Москва та інших, що прямують через Кримський міст, здати свої квитки до каси та отримати назад гроші.

Служба безпеки України офіційно прокоментувала події на Кримському мосту. У Службі безпеки України заявили, що розкриють всі деталі атаки на Кримський міст після перемоги України у війні проти Росії.