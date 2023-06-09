Нічна ракетна атака: на Житомирщині є жертви

Внаслідок ракетного удару на Житомирщині шість будинків зруйновано, десятки пошкоджено

У ніч на 9 червня Росія завдала чергового ракетного удару по Україні. Є попадання в житловий масив приватного сектора Звягельської громади на Житомирщині. Про це повідомляє Звягельська міська рада.

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За попередньою інформацією, шість будинків зруйновано, десятки пошкоджено.

Одна людина загинула, також є поранені, яким надається уся необхідна допомога.

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На місці працює керівництво громади, екстрені служби.

Інформація буде уточнюватися.

Як повідомляв Генштаб Збройних сил України у ранковому зведенні 9 червня, цієї ночі Росія завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні.

Моніторингові канали повідомляли про вибухи на Житомирщині та Львівщині під час масштабної повітряної тривоги.

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Масштабна повітряна тривога тривала понад чотири години.