Нічна ракетна атака: на Житомирщині є жертви
Внаслідок ракетного удару на Житомирщині шість будинків зруйновано, десятки пошкоджено
У ніч на 9 червня Росія завдала чергового ракетного удару по Україні. Є попадання в житловий масив приватного сектора Звягельської громади на Житомирщині. Про це повідомляє Звягельська міська рада.
За попередньою інформацією, шість будинків зруйновано, десятки пошкоджено.
Одна людина загинула, також є поранені, яким надається уся необхідна допомога.
На місці працює керівництво громади, екстрені служби.
Інформація буде уточнюватися.
Як повідомляв Генштаб Збройних сил України у ранковому зведенні 9 червня, цієї ночі Росія завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні.
Моніторингові канали повідомляли про вибухи на Житомирщині та Львівщині під час масштабної повітряної тривоги.
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