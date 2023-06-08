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Російські окупанти вдарили по Уманщині (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Російські окупанти вдарили по Уманщині (фото)
Через російську атаку постраждало восьмеро людей
фото: Ігор Табурець

Російські загарбники вдарили по промисловому об'єкту та автомийці

Під час масштабної  повітряної тривоги російські окупанти завдали ракетного удару по Уманщині. Про це повідомляє начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

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Під час повітряної тривоги окупанти вдарили по Уманщині
фото: Ігор Табурець

За словами Табуреця, російські загарбники вдарили по промисловому об'єкту та автомийці, внаслідок влучання виникла пожежа.

За попередніми даними через російську атаку постраждало восьмеро людей, двоє з них у важкому стані.

Усі відповідні служби працюють на місці та з’ясовують деталі.

Також очільник ОВА закликав не ігнорувати сигнали про небезпеку.

Нагадаємо, в Україні масштабна повітряна тривога тривала менш як годину.

До слова, за останні шість місяців повномасштабної війни російська армія втратила в Україні понад 100 тис. осіб.

Зазначимо, триває 470-та доба широкомасштабної війни Росії проти України. Російська Федерація продовжує вести війну, повністю ігнорує Міжнародне гуманітарне право, продовжує застосовувати тактику терору, створює катастрофічні ситуації на території України. Протягом доби противник завдав одного ракетного та 27 авіаційних ударів, здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: обстріл Умань росія

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