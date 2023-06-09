На Житомирщині та Львівщині лунають вибухи
Жителям «почервонілих» областей слід було негайно перейти в укриття
Моніторингові канали повідомляють про вибухи на Житомирщині та Львівщині. Попередньо на Львівщині працює ППО.
Станом на зараз по всій Україні оголошена масштабна повітряна тривога.
Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунав сильний вибух увечері в четвер, 8 червня. Після цього сталася пожежа.
8 червня, головний рабин України Моше Асман потрапив під обстріл окупантів у Херсоні. Про це рабин повідомив у Facebook. Моше Асман розповів, що він допомагав евакуювати мешканців населених пунктів, чиї будинки затопило через підрив Каховської ГЕС росіянами.
Також вранці, 8 червня жителі тимчасово окупованого Луганська почули потужні вибухи. У місцевих Telegram-каналах з’явилися відео, на яких видно чорний дим.
Зокрема росіяни 8 червня обстріляли Торецьк та Максиміліанівку Донецької області, через що отримали поранення 6 людей.
До слова, у тимчасово окупованому Луганську влучили на територію підприємства «Луганськтепловоз». Там зараз знаходиться ремонтна база техніки окупантів.
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