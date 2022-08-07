Нічні обстріли Харкова: що зруйнували окупанти

Черговий удар рашистськими ракетами по Харкову обійшовся без жертв

Росіяни у ніч з 6 на 7 серпня обстріляли три райони Харкова ракетами С-300, запущеними з Бєлгорода. Про це повідомив у Telegram голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Під обстріли потрапили об’єкти Індустріального, Немишлянського та Новобаварського районів Харкова. Зокрема, у Новобаварському районі ракета влучила у землю біля одного із парків. Обійшлося без руйнувань та постраждалих.

Натомість у двох інших районах рашистські ракети досягли мети. Синєгубов не став конкретизувати наслідки обстрілу, але зазначив, що були зруйновані «об’єкти цивільної промислової та критичної інфраструктури». Втім, у Індустріальному та Немишлянському районах також обійшлося без людських втрат.

Нагадаємо, раніше про два нічні обстріли Харкова повідомив міський голова Ігор Терехов.

Кілька днів тому рашисти обстріляли Харків «Смерчами».