Окупанти обстріляли Харків. Є постраждалі

Є попередня інформація про 3 постраждалих

Увечері 4 серпня 2022 року в Харкові знову пролунали вибухи. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, окупанти обстрілюють місто.

«Увага, харків'яни, росіяни наносять удари по місту! Перебувайте в укриттях!», – зазначив він.

Пізніше Синєгубов повідомив, що рашисти завдали ударів по Шевченківському та Індустріальному районах.

«На місця виїхали бригади екстреної медичної допомоги. Є попередня інформація про 3 постраждалих», – йдеться у повідомленні.

Також про вибухи повідомили і місцеві Telegram-канали.

Нагадаємо, окупанти сьогодні вдень, 4 серпня, близько 11 години обстріляли Торецьк. Внаслідок обстрілу загинуло восьмеро мирних мешканців, четверо поранених. За попередньою інформацією, стріляли з артилерії. Влучили у зупинку громадського транспорту, де на той момент було скупчення людей.