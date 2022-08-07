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Окупанти за ніч двічі обстріляли Харків

Альона Боженко
glavcom.ua
Окупанти за ніч двічі обстріляли Харків
Харків двічі потрапив під обстріл
фото ілюстративне

Інформації про руйнування та постраждалих наразі немає

Російські окупанти в ніч на 7 серпня двічі атакували ракетами Харків. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Перший обстріл відбувся близько першої ночі. За попередньою інформацією приліт стався у Слобідський район міста. Туди ж одразу виїхали рятувальники.

Вдруге рашисти обстріляли місто уже близько п'ятої ранку. Цього разу окупанти поцілили одразу у два райони – Новобаварський та Немишлянський.

«Близько 04:40 знову обстріл Харкова. Серія вибухів За попередніми даними обстріляно Новобаварський та Немишлянський райони. Обстріляні ракетами», – написав Терехов.

Інформації про руйнування та постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, вночі російські військові вкотре обстріляли Нікопольський район.

Разом з тим російські окупанти 6 серпня обстріляли території шести громад Сумської області з артилерії, гранатометів і стрілецького озброєння. Зафіксовано близько 200 прильотів.

Також 5 серпня окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції. 

Зазначається, що рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. Високою є пожежна небезпека. Наразі постраждалих немає.

Теги: війна в Україні Ігор Терехов окупанти обстріл Харків

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