Окупанти за ніч двічі обстріляли Харків

Інформації про руйнування та постраждалих наразі немає

Російські окупанти в ніч на 7 серпня двічі атакували ракетами Харків. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Перший обстріл відбувся близько першої ночі. За попередньою інформацією приліт стався у Слобідський район міста. Туди ж одразу виїхали рятувальники.

Вдруге рашисти обстріляли місто уже близько п'ятої ранку. Цього разу окупанти поцілили одразу у два райони – Новобаварський та Немишлянський.

«Близько 04:40 знову обстріл Харкова. Серія вибухів За попередніми даними обстріляно Новобаварський та Немишлянський райони. Обстріляні ракетами», – написав Терехов.

Інформації про руйнування та постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, вночі російські військові вкотре обстріляли Нікопольський район.

Разом з тим російські окупанти 6 серпня обстріляли території шести громад Сумської області з артилерії, гранатометів і стрілецького озброєння. Зафіксовано близько 200 прильотів.

Також 5 серпня окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції.

Зазначається, що рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. Високою є пожежна небезпека. Наразі постраждалих немає.