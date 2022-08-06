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Нічний обстріл Харкова: рятувальники повідомили про наслідки (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Нічний обстріл Харкова: рятувальники повідомили про наслідки (фото)
Рятувальники ліквідували наслідки ворожого обстрілу Харкова
фото: ДСНС

Рятувальники ліквідували пожежу в нежитловій будівлі

У ніч на суботу, 6 серпня, у результаті ворожого обстрілу зруйнована одноповерхова нежитлова будівля у Слобідському районі Харкова. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Харківській області.

«Близько 00:30 ракетним ударом з боку рашистів частково зруйнована одноповерхова нежитлова будівля у Слобідському районі Харкова. В ній загорілась покрівля на площі близько 30 кв. м», – розповіли рятувальники.

До ліквідації пожежі були залучені два оперативних відділення пожежно-рятувальної служби ДСНС.

О 02:04 займання вдалось ліквідувати.

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Жертв та постраждалих немає.

Раніше повідомлялося, що у Харкові вночі 6 серпня пролунав вибух. Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, приліт стався до Слобідського району міста. 

 

Теги: Харків обстріл росія війна окупанти Україна

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