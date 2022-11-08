Нічний терор Нікополя: влада показала фото наслідків
Окупанти гатили по Нікопольщині з «Градів»
У ніч на 8 листопада російські окупанти обстріляли Нікопольський район Дніропетровщини. Ворог поцілив із «Градів» та важкої артилерії по двох громадах: Марганецькій та Нікопольській. Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
У Нікополі російські снаряди понівечили з десяток багатоповерхових та приватних будинків, два промислові підприємства, лікарню, школу, профтехучилище, автівки та газовід.
Минулося без постраждалих.
Раніше повідомлялося, що ввечері 7 листопада прогриміли вибухи у двох містах України.
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