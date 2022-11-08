Нічний терор Нікополя: влада показала фото наслідків

У результаті обстрілів понівечені близько десяти багатоповерхових та приватних будинків

Окупанти гатили по Нікопольщині з «Градів»

У ніч на 8 листопада російські окупанти обстріляли Нікопольський район Дніропетровщини. Ворог поцілив із «Градів» та важкої артилерії по двох громадах: Марганецькій та Нікопольській. Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

У Нікополі російські снаряди понівечили з десяток багатоповерхових та приватних будинків, два промислові підприємства, лікарню, школу, профтехучилище, автівки та газовід.

Минулося без постраждалих.

Раніше повідомлялося, що ввечері 7 листопада прогриміли вибухи у двох містах України.