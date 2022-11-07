Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти з гелікоптера обстріляли село на Харківщині: наслідки атаки (фото)

Альона Боженко
glavcom.ua
Окупанти з гелікоптера обстріляли село на Харківщині: наслідки атаки (фото)
Рашисти з гелікоптера атакували село у Харківській області
фото: Харківська обласна прокуратура

Рашисти обстріляли прикордонне село Івашки 

У понеділок, 7 листопада, російські загарбники атакували населені пункти Харківської області. Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури. 

«Окупанти близько 13 години обстріляли прикордонне село Івашки з гелікоптера. Пошкоджено електромережі та дорогу», – йдеться у повідомленні.

За інформацією правоохоронців, окупанти не припиняють обстрілювати населені пункти Куп‘янського району. У смт Дворічна снаряд влучив у приватний будинок, відбулась пожежа. Також російські військовослужбовці обстрілювали місто Куп‘янськ: пошкоджено складські приміщення фермерського господарства та приватні підприємства.

Раніше окупанти гатили по житловому сектору прикордонного з РФ міста Вовчанськ. Внаслідок обстрілів окупантів було пошкоджено приватні будинки. За всіма фактами обстрілів розпочались розслідування.

5 фото
На весь екран

Нагадаємо, російські загарбники обстріляли село Золота Балка Бериславського району Херсонської області. Унаслідок атаки зруйнована будівля місцевої школи та пошкоджений будинок культури.

Зауважимо, триває 257-ма доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. 

Теги: війна Харківщина обстріл розслідування окупанти місто ворог будинок

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уночі росіяни тримали у напрузі Нікопольський район
Гатили із «Градів» і важкої артилерії: ворог обстріляв Мирівську та Марганецьку громади
Сьогодні, 08:14
Протягом неділі було більш як пів сотні обстрілів 
Рашисти обстрілюють Запоріжжя, є загиблий
Сьогодні, 09:41
Росіяни обстріляли Запоріжжя ракетами С-300: голова ОВА показав жахливі наслідки
Росіяни обстріляли Запоріжжя ракетами С-300: голова ОВА показав жахливі наслідки
Сьогодні, 10:39

Події в Україні

Окупанти з гелікоптера обстріляли село на Харківщині: наслідки атаки (фото)
Окупанти з гелікоптера обстріляли село на Харківщині: наслідки атаки (фото)
Пошкоджено будинки та підприємство. Рашисти обстріляли Нікопольський район
Пошкоджено будинки та підприємство. Рашисти обстріляли Нікопольський район
Україна розпочала будівництво нової «Мрії»: літак готовий вже на 30%  
Україна розпочала будівництво нової «Мрії»: літак готовий вже на 30%  
Окупанти обстріляли школу у Золотій Балці: Банкова показала жахливі наслідки
Окупанти обстріляли школу у Золотій Балці: Банкова показала жахливі наслідки
Відключення електроенергії: директор Yasno повідомив втішну новину для бізнесу
Відключення електроенергії: директор Yasno повідомив втішну новину для бізнесу
Окупанти влучили у багатоповерхівку в Лимані: зруйновано вісім поверхів (фото)
Окупанти влучили у багатоповерхівку в Лимані: зруйновано вісім поверхів (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
208K
Мер латвійського міста звинуватив Україну у нападі Росії: відповідь МЗС
103K
Посол заявив про велику проблему для України з території Білорусі
101K
Радник Байдена тісно спілкується з оточенням Путіна: названо причину
79K
Переговори України з РФ: США і НАТО назвали важливу умову
49K
Росія змінила свою риторику щодо ядерної війни – висновок ISW
43K
Переговори з Росією: Банкова зробила заяву

Новини

Націоналізація стратегічних підприємств і постачання Nasams. П'ять важливих новин 7 листопада
Сьогодні, 21:00
Кейс «Північного потоку»: як російська пропаганда намагається змусити повірити в свої фейки
Сьогодні, 14:43
У Лисичанську ЗСУ знищили батальйон окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:19
У Білорусі проводиться доукомплектування військ російських окупантів
5 листопада, 07:27
ЗСУ знищили на Херсонщині колону окупантів і три їхні переправи
5 листопада, 07:16
Проти армії та за Путіна – ЗМІ розкрили, яка насправді ціна критики воєнкорів окупантів
4 листопада, 08:40

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту