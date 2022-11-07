Окупанти з гелікоптера обстріляли село на Харківщині: наслідки атаки (фото)

Рашисти з гелікоптера атакували село у Харківській області

Рашисти обстріляли прикордонне село Івашки

У понеділок, 7 листопада, російські загарбники атакували населені пункти Харківської області. Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

«Окупанти близько 13 години обстріляли прикордонне село Івашки з гелікоптера. Пошкоджено електромережі та дорогу», – йдеться у повідомленні.

За інформацією правоохоронців, окупанти не припиняють обстрілювати населені пункти Куп‘янського району. У смт Дворічна снаряд влучив у приватний будинок, відбулась пожежа. Також російські військовослужбовці обстрілювали місто Куп‘янськ: пошкоджено складські приміщення фермерського господарства та приватні підприємства.

Раніше окупанти гатили по житловому сектору прикордонного з РФ міста Вовчанськ. Внаслідок обстрілів окупантів було пошкоджено приватні будинки. За всіма фактами обстрілів розпочались розслідування.

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Нагадаємо, російські загарбники обстріляли село Золота Балка Бериславського району Херсонської області. Унаслідок атаки зруйнована будівля місцевої школи та пошкоджений будинок культури.

Зауважимо, триває 257-ма доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.