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У двох містах України пролунали вибухи

Альона Боженко
glavcom.ua
У двох містах України пролунали вибухи
У Кривому Розі та Кременчуці пролунали вибухи
фото ілюстративне

Місцеві жителі повідомили про вибухи у Кременчуці

Ввечері, 7 листопада, у Кременчуці пролунали вибухи. Про це повідомив мер міста Віталій Малецький.

«В районі Кременчука було чути звуки, схожі на вибухи. Перебувайте в укриттях. Зберігайте спокій», – повідомив мер.

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Також про вибухи повідомили і місцеві жителі Кривого Рогу.

Наразі у п'яти областях України оголошено повітряну тривогу.

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Нагадаємо, триває 257-ма доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.

 

Теги: вибух

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