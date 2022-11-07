Окупанти обстріляли школу у Золотій Балці: Банкова показала жахливі наслідки

Золота Балка була звільнена Збройними силами України 3 жовтня

Російські загарбники обстріляли с. Золота Балка Бериславського району Херсонської області. Унаслідок атаки зруйнована будівля місцевої школи та пошкоджений будинок культури. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

«Під обстрілами з ракет ЗРК С-300 опинилася чергова школа. Ворог зруйнував навчальний заклад у Золотій Балці. Також унаслідок атаки пошкоджено будинок культури. На щастя, ніхто не постраждав», – написав Тимошенко.

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На фотографіях з місця події видно, що двоповерхова будівля школи зазнала суттєвих пошкоджень: зруйновано перекриття, покрівлю та частково стіни.

Золота Балка була під російською окупацією, звільнена Збройними силами України 3 жовтня. Село розташоване на березі Каховського водосховища, протилежний берег якого, як і раніше, окупований. Населення у 2001 році становило 1,6 тис осіб.

Нагадаємо, триває 257-ма доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.