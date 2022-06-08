Норвегія передала Україні нове озброєння, яке вже на передовій

Українські військові пройшли навчання в Німеччині для управління самохідними гаубицями

Норвегія передала Україні 22 самохідних артилерійських установок, класу самохідних гаубиць М109, включаючи запасні частини, боєприпаси та інше спорядження. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Норвегії.

«Українські сили залежать від підтримки Заходу у вигляді військової техніки і зброї, щоб протистояти атакам Росії. Україна запросила цей вид підтримки озброєнь. Розвиток війни в Україні свідчить про те, що тепер необхідно пожертвувати і більш важку техніку, і системи озброєння», – заявив Міністр оборони Бьорн Арільд Грам.

За словами Грама, розвиток війни в Україні вказує на те, що тепер необхідно передавати і важку техніку, і системи озброєння.

«Стосовно технічних характеристик, то гаубиці М109А3 мають більший, порівняно з радянськими аналогами, калібр та потужніший боєприпас. Дальність стрільби складає до 22 км . Але у подальшому ми можемо використовувати активно-реактивні снаряди, які збільшують цю відстань», – написав він у Facebook.

У відомстві зазначили, що українські військові пройшли навчання в Німеччині для управління самохідними гаубицями.

У лютому уряд вирішив передати Україні до 2000 протитанкових засобів М72. САУ М109 є продовженням військової підтримки.

«Досвідчені артилеристи відзначають також зручність зарядів, які є герметичними та абсолютно ідентичними, що впливає на точність розльоту при пострілах. Мої люди з легкістю за один тиждень опанували М109А3», – додав командувач ЗСУ Валерій Залужний.