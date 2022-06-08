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    Політика

    СБУ арештувала активи компанії будівельника з оточення Путіна

    СБУ арештувала активи компанії будівельника з оточення Путіна
    фото: пресслужба СБУ

    Суд заарештував активи на понад 2 млрд грн

    За ініціативи Служби безпеки України слідчі заарештували активи компанії, якою володіли особи з оточення президента РФ Путіна. Це один із найбільших виробників бетоноконструкцій, який постачав продукцію як в межах держави, так і за кордон.Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

    Служба безпеки встановила, що кінцевими бенефіціарами компанії є російські бізнесмени, причетні до фінансування «Л/ДНР».

    «А один із них навіть належить до найближчого оточення президента РФ та є спонсором передвиборчої кампанії партії «Єдина Росія». До того ж – будує житло для співробітників ФСБ і збройних сил РФ. Щоб уникнути міжнародних санкцій та постачати товар на тимчасово окуповані території України, керівництво компанії здійснило ребрендинг торгової марки. Втім, завдяки реакції СБУ, на це підприємство накладено арешт», – зазначили в пресслужбі.

    Суд заарештував активи на понад 2 млрд грн:

    • 100% корпоративних прав у вигляді статутного капіталу на понад 437 млн грн
    • рухоме та нерухоме майно підприємства орієнтовною вартістю 1,5 млрд грн
    • 9 банківських рахунків з загальними коштами понад 104 млн грн.

    Це зроблено у межах кримінального провадження за статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України), ч. 2 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

    Рішенням суду арештоване майно передається в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

    Нагадаємо, СБУ ліквідувала наркодилерів, які передавали рашистам розвіддані та прибутки. Також СБУ затримала поплічницю Шарія, яка координувала ракетні удари по Вінниці.

    Теги: росія окупанти СБУ суд війна арешт фінансування Україна окуповані території майно АРМА окупація #stoprussia
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    СБУ арештувала активи компанії будівельника з оточення Путіна