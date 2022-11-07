Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 7 листопада

Ворог продовжує вести оборону та намагається утримувати зайняті рубежі

У Херсоні припинили мовлення російські телевізійні канали

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Одеській, Кіровоградськїй, Хмельницькій, Чернівецькїй, Тернопільській областях, на Полтавщині, Львівщині, Вінничині, Черкащині, Житомирщині та Київщині. Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій, повідомляє «Главком».

Запорізька область

Зранку російські терористи почали обстріли с. Кущове Запорізького району. За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Вільнянськ, Новоданилівка, Кам’янське, Гуляйполе, Дорожнянка, Успенівка, Червоне, Ольгівське, Щербакова, Чарівне, Мала Токмачка, Полтавка, Залізничне, Малі Щербакова, Степове. Було зафіксовано 52 обстріли. 1 людина загинула.

Надійшло 16 повідомлень про руйнування будинків та громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями рф. Детальна інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

Сумщина

Вчора близько 22:00 росіяни вдарили з артилерії по Середино-Будській громаді. Було 4 вибухи, без наслідків. Дані уточнюються.

За минулу добу росіяни обстрілювали прикордоння Сумщини. Під обстрілами були Білопільська, Ворожбянська, Есманьська, Краснопільська, Хотінська, Середино-Будська, Шалигинська громади. Внаслідок обстрілів Ворожбянської громада одна жінка загинула, ще одна поранена; пошкоджені житлові будинки.

Чернігівська область

За минулу добу – один обстріл. Росіяни стріляли із мінометів по Новгород – Сіверському району. Без втрат та руйнувань. Дані уточнюються.

Дніпропетровщина

Росіяни знову тероризували Нікопольщину. Обстріляли з «Градів» та важкої артилерії дві громади – Мирівську та Марганецьку. Минулося без загиблих та поранених. Масштаби руйнацій уточнюються.

Харківщина

Протягом минулої доби ворог продовжував обстріли з танків та артилерії населених пунктів Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області, що розташовані поруч з лінією зіткнення та кордоном з РФ.

В смт Дворічна внаслідок обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння, сталася пожежа в будинку, що був зруйнований обстрілами раніше. Без постраждалих.

Окупанти обстріляли одну з громад Куп'янського району. Внаслідок обстрілу поранення отримав 45-річний чоловік. Росіяни протитанковим снарядом влучили в авто, в якому чоловік повертався додому.

Луганщина

Наші захисники відбили сім ворожих атак. Російські війська завдали 21 артилерійський та мінометний обстріл вздовж лінії зіткнення та наніс авіаудар.

Із різних видів озброєння обстріляні наступні населені пункти регіону: Новоселівське, М’ясожарівка, Стельмахівка на Слобожанському напрямку, Невське, Макіївка, Білогорівка, Площанка на Куп’янському та Лиманському напрямках. Інформація щодо постраждалих та наслідків уточнюється.

Донеччина

Впродовж ночі – інтенсивні обстріли Торецької громади. Ситуація напружена, але контрольована в районі смт Нью-Йорк, Північне, Південне, Курдюмівки, Шумів та м.Залізне. Інформації щодо постраждалих серед мирного населення не надходило, дані уточнюються. На даний час обстріли позицій та околиць громади тривають.

Активні бойові дії в районі Вугледара і Бахмута. Зранку – ракетний обстріл Краматорська. Випущено 4 ракети (тип встановлюється). Інформація щодо постраждалих поки що не надходила, уточнюється.

За минулу добу на Донеччині: один загиблий і 5 поранених цивільних.

Миколаївщина

Вночі, близько 00:30 та 02:30 зафіксовано обстріли між та поза межами населених пунктів Широківської громади. Постраждалих та руйнувань немає. Дані щодо наслідків уточнюються.

Херсонщина

Ворог продовжує вести оборону та намагається утримувати зайняті рубежі. За інформацією Генерального штабу ЗСУ, вогневого ураження зазнали населені пункти області, що поряд з лінією зіткнення. Зокрема, Правдине, Шевченкове, Білогірка, Мала Сейдеминуха, Нова Кам’янка, Велика Олександрівка, Давидів Брід, Дудчани. Крім того, ворог веде повітряну розвідку, активно застосовуючи БпЛА.

В Херсоні окупанти, перевдягнуті у цивільний одяг, займають будинки мирних громадян. У Бериславі російські війська підірвали високовольтні лінії електропередач.

Також стало відомо, що окупанти підірвали й високовольтні лінії, які йдуть на Херсон. Тому в обласному центрі та низці інших населених пунктів почалися проблеми із електропостачанням.

За інформацією ОК «Південь», знищено чотири склади з боєприпасами противника у Скадовському, Бериславському і Херсонському районах.

У Херсоні припинили мовлення російські телевізійні канали, натомість стало доступним українське радіо «Суспільне» на 92.00 FM.

Нагадаємо, триває 257-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони України на окремих напрямках та намагається утримати тимчасово захоплені території. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Ямпіль, Андріївка, Красногорівка, Мар’їнка, Павлівка, Водяне, Новомихайлівка Донецької області та Білогорівка на Луганщині.