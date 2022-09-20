Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 20 вересня

ЗСУ завдали вогневого ураження по 16 об’єктах ворога на Луганщині

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській, Запорізькїй, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Полтавщині, Кіровоградщині, Київщині, Чернігівщині, та Житомирщині. Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій, повідомляє «Главком».

Чернігівщина

За минулу добу – обстріли Новгород-Сіверського та Корюківського районів, ймовірно із САУ та мінометів. Станом на сьогодні – без втрат та руйнувань.

Сумщина

Вчора о другій половині доби у Зноб-Новгородській громаді – обстріл з гранатометів, 33 прильоти. Попередньо, – без жертв, дані щодо руйнувань уточнюються. Також вчора – обстріли Краснопільської громади, село Славгород. 15 прильотів. Пряме потрапляння в житловий будинок мирних мешканців, постраждала сімейна пара пенсіонерів, вони в лікарні. Будинок зруйнований. Також ще у чотирьох будинках є руйнування та пошкодження: уламками снарядів попробивало стіни, вибиті вікна, посічені паркани. Вчора ввечері – ще три обстріли громади з реактивних систем залпового вогню. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Дніпропетровщина

Вночі під прицілом ворога – знову Нікопольський район, п'ять обстрілів за ніч. Під удари російських «Градів» та важкої артилерії потрапили Нікопольська, Червоногригорівська та Марганецька громади. Попередньо, – люди не постраждали. Масштаби руйнацій уточнюються. На місці працюють рятувальники та поліція.

Харківщина

Протягом минулої доби ворог продовжував обстрілювати населені пункти Харківщини вздовж лінії кордону з РФ та лінії зіткнення в Харківському, Куп'янському, Дергачівському та Ізюмському районах. Є поранені та загиблі. За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом минулої доби в Куп'янському районі загинули двоє людей, троє людей зазнали поранень внаслідок ворожих обстрілів. Крім того, двоє людей в Дергачівській громаді отримали поранення внаслідок підриву на міні. Мінна небезпека на звільнених територіях залишається дуже високою.

Луганщина

За минулу добу ЗСУ завдали вогневого ураження по 16 об’єктах ворога. Зокрема, по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, по районах зосередження артилерії, а також складах боєприпасів. Росіяни втрачають особовий склад та техніку. Не лише на лінії фронту, а й в тилу. У Сватовому підрозділи Сил оборони завдали ураження по району зосередження живої сили ворога – 70% особового складу, що знаходився на зазначеному об’єкті, знищено. Тривають запеклі бої.

По позиціях захисників Луганщини завдано уночі п'ять артилерійських та мінометних обстрілів, нанесено два авіаудари. Жителі прикордонних із РФ громад Луганщини, які співпрацюють із окупантами, розуміють наслідки та намагаються будь-якими способами виїхати на росію. Значна міграція спостерігається останніми днями у Троїцькому та Білокуракиному. Як стало відомо, колаборантам, які пішли працювати до окупаційних органів місцевого самоврядування, не надано жодних соціальних гарантій.

Донеччина

Вночі – ракетний удар по Бахмуту. Зруйновані дві багатоповерхіки, під завалами можуть бути люди. На місці працюють рятувальники. Також вночі – обстріл околиць Торецька; обстріл Сіверська, зруйновано два приватних будинки. Область залишається без газу і частково без води й електрики. За добу на Донеччині один загиблий, 12 поранених.

Миколаївщина

За минулу добу і вночі ворог завдавав ударів по аквазоні та прибережній зоні м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає. Вчора також обстріли були за межами сіл Червона Долина та Широке Широківської громади. Постраждалих та руйнувань немає. Під ворожим вогнем залишається Березнегуватська громада. Вночі обстрілів знову зазнало смт Березнегувате та його околиці. Внаслідок обстрілу пошкоджено навчальний заклад – у будівлі вилетіли вікна. Постраждалих немає.

Інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється. За минулу добу були обстріли прилеглих територій станції Березнегувате, с.Мурахівка, також вибухи лунали біля с.Любомирівка, на околицях сіл Червоний Яр та Лепетиха. Вчора ввечері було влучання у поле між селами Маломихайлівка та Червоний Яр та між смт Березнегувате та с. Тетянівка. Постраждалих немає. Вчора ввечері — вибухи в полях за межами м. Баштанка Баштанської громади. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Херсонщина

Ситуація залишається надзвичайно складною, тривають бойові дії. Постійно надходять повідомлення про викрадення людей та випадки мародерства окупантами. Противник здійснював обстріли по всій лінії зіткнення. Вогневого впливу зазнали понад 18 населених пунктів, серед яких – Архангельське, Високопілля та Кар’єрне, Петрівка, Миролюбівка, Правдине, Давидів Брід, Благодатівка, Таврійське, Новобратське та Осокорівка. На жаль, є загиблі та поранені. Також пошкоджено цивільну інфраструктуру.

За інформацією ОК «Південь», ЗСУ продовжують відбивати атаки противника та закріплювати тактичне положення на ділянках фронту. У ворожих пабліках з’явилася інформація, що місцевий гауляйтер В.Сальдо повернувся до виконання обов’язків голови «Адміністрації Херсонської області». СБУ повідомила про підозру в колабораційній діяльності херсонці, яка пішла на співпрацю з окупантами та обійняла посаду «директорки» школи у тимчасово окупованому Херсоні. Підозрювана впроваджує у місті систему освіти за стандартами РФ та закликала херсонців співпрацювати з ворогом.

Триває 209-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на повній окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, перегруповує свої війська, постійно веде повітряну розвідку.