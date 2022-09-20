Рашисти завдали авіаудару по Бахмуту: влучили в багатоповерхівку

Під завалами будинку можуть бути люди

Цієї ночі російські загарбники активно обстрілювали Донецький та Горлівський напрямки. Близько першої ночі вороги завдали авіаудару по Бахмуту – влучили в багатоповерхівку. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«У будинку обвалилися три під'їзди. Під завалами можуть бути дві людини. На місці працюють рятувальники. Також на території громади напередодні ввечері під обстріл потрапило Хромове – одна людина поранена», – йдеться в повідомленні.

Крім того, гучно минула ніч у Сіверську. Внаслідок обстрілів зруйновано щонайменше два приватні будинки. Інформація щодо постраждалих наразі не надходила. Вночі росіяни обстріляли стару частину Авдіївки, під ранок – центральну. За попередньою інформацією, без жертв.

«На Донеччині давно вже не лишилося жодного безпечного місця. Евакуюйтесь! Врятуйте життя собі та близьким», – закликає голова ОВА.

До слова, триває 209-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на повній окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, перегруповує свої війська, постійно веде повітряну розвідку.