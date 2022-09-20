Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти зруйнували десяток цивільних об’єктів на Донеччині: є загиблі (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти зруйнували десяток цивільних об’єктів на Донеччині: є загиблі (фото)
За попередню добу зафіксовано обстріли міста Часів Яр, де зазнали руйнувань школа та дві п’ятиповерхівки
Нацполіція

Вночі рашисти завдали авіаудар по Бахмуту

Ворог протягом минулої доби здійснив дев’ять вогневих атак на Авдіївку. Уражень також зазнали на Донеччині міста Торецьк, Бахмут, села Дорожнє, Єлизаветівка, Хромове, Яковлівка. Є втрати серед мирного населення. Про це повідомляє Нацполіція області.

«Знищено та пошкоджено 10 цивільних об‘єктів – сім житлових будинків, цеха коксохімічного заводу, залізничний вокзал. Вночі окупанти завдали авіаудар по Бахмуту. Зруйновано багатоквартирний будинок, виникла пожежа. Під завалами можуть знаходитися двоє людей. На місці працюють поліцейські і рятувальники», – йдеться в повідомленні.

За попередню добу зафіксовано обстріли міста Часів Яр, де зазнали руйнувань школа та дві п’ятиповерхівки, а також черговий удар по Миколаївці – пошкоджено шість приватних будинків. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

«Шановні громадяни, дотримуйтесь комендантської години, не виїжджайте самостійно неперевіреними маршрутами – ворог розстрілює цивільні авто. Влада за допомогою поліції організує евакуацію з подальшим поселенням – скористайтеся шансом вберегти своє життя. Не піднімайте невідомі предмети та не чіпайте нерозірвані снаряди», – закликають в поліції.

4 фото
На весь екран

До слова, триває 209-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на повній окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, перегруповує свої війська, постійно веде повітряну розвідку.

Теги: окупанти ворог рашисти населення війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ продовжують нищити ворога на всіх фронтах
ЗСУ вдарили по автовокзалу у Сватовому, де жили окупанти (фото)
18 вересня, 12:12
Ворог ввечері вдарив по Баштанському районі Миколаївщини
Ворог ввечері вдарив по Баштанському районі Миколаївщини
Сьогодні, 02:44
Окупанти обстріляли звільнений Вовчанськ: одна людина загинула
Окупанти обстріляли звільнений Вовчанськ: одна людина загинула
Сьогодні, 03:41

Події в Україні

Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 20 вересня
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 20 вересня
Окупанти зруйнували десяток цивільних об’єктів на Донеччині: є загиблі (фото)
Окупанти зруйнували десяток цивільних об’єктів на Донеччині: є загиблі (фото)
«Референдум» на Херсонщині: зрадник Стремоусов анонсував заяву
«Референдум» на Херсонщині: зрадник Стремоусов анонсував заяву
Всю зону повністю накрили: окупант скаржиться дружині на прорив ЗСУ (аудіо)
Всю зону повністю накрили: окупант скаржиться дружині на прорив ЗСУ (аудіо)
Ліз Трасс на Генасамблеї ООН потужно підтримає Україну: ЗМІ розкрило плани
Ліз Трасс на Генасамблеї ООН потужно підтримає Україну: ЗМІ розкрило плани
Рашисти завдали авіаудару по Бахмуту: влучили в багатоповерхівку
Рашисти завдали авіаудару по Бахмуту: влучили в багатоповерхівку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
78K
Соратниця Зеленського: Путіну залишилися лічені місяці
67K
Часткова анексія двох областей поставить Кремль у дивне становище – ISW
43K
У Кривому Розі пролунали вибухи 
40K
Зрадника Царьова побили на центральній набережній Ялти (відео)
40K
Терорист Гіркін пояснив, чому українці повинні сміятися із російської армії (відео)
31K
Путін корчив дивні гримаси на зустрічі з представником Туреччини: епічне відео 

Новини

Резерви закінчуються: Росія жене на війну викладачів військових училищ
Сьогодні, 07:12
ЗСУ знищили дві бази окупантів на Луганщині – Генштаб
Сьогодні, 06:55
ЗСУ відбили три атаки ворога і знищили об’єкти ППО окупантів
Вчора, 06:50
П'ять новин вихідних, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
18 вересня, 21:18
ЗСУ розбили резерви окупантів та відбили п’ять атак – Генштаб
17 вересня, 07:05
П'ять новин 16 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
16 вересня, 21:18

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту