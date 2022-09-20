Окупанти зруйнували десяток цивільних об’єктів на Донеччині: є загиблі (фото)

За попередню добу зафіксовано обстріли міста Часів Яр, де зазнали руйнувань школа та дві п’ятиповерхівки

Вночі рашисти завдали авіаудар по Бахмуту

Ворог протягом минулої доби здійснив дев’ять вогневих атак на Авдіївку. Уражень також зазнали на Донеччині міста Торецьк, Бахмут, села Дорожнє, Єлизаветівка, Хромове, Яковлівка. Є втрати серед мирного населення. Про це повідомляє Нацполіція області.

«Знищено та пошкоджено 10 цивільних об‘єктів – сім житлових будинків, цеха коксохімічного заводу, залізничний вокзал. Вночі окупанти завдали авіаудар по Бахмуту. Зруйновано багатоквартирний будинок, виникла пожежа. Під завалами можуть знаходитися двоє людей. На місці працюють поліцейські і рятувальники», – йдеться в повідомленні.

За попередню добу зафіксовано обстріли міста Часів Яр, де зазнали руйнувань школа та дві п’ятиповерхівки, а також черговий удар по Миколаївці – пошкоджено шість приватних будинків. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

«Шановні громадяни, дотримуйтесь комендантської години, не виїжджайте самостійно неперевіреними маршрутами – ворог розстрілює цивільні авто. Влада за допомогою поліції організує евакуацію з подальшим поселенням – скористайтеся шансом вберегти своє життя. Не піднімайте невідомі предмети та не чіпайте нерозірвані снаряди», – закликають в поліції.

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До слова, триває 209-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на повній окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, перегруповує свої війська, постійно веде повітряну розвідку.