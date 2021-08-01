ОБСЄ виявила багато танків та тяжку артилерію поза місцями зберігання в ОРДЛО

Техніку російських окупантів зафіксував дрон Місії ОБСЄ 29 липня на полігоні поблизу окупованого Круглика

СММ ОБСЄ зафіксувала на двох полігонах російських окупаційних військ в окремих районах Луганської області (ОРЛО) 6 протитанкових гармат, 20 гаубиць та 61 танк, які були розміщені поза межами виділених місць зберігання озброєння.

Про це повідомляється у щоденному звіті № 177/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 31 липня 2021 року.

«За лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання озброєння Місія зафіксувала 6 протитанкових гармат, 20 гаубиць і 61 танк на 2 полігонах у непідконтрольних урядові районах Луганської області», – йдеться у звіті.

Зокрема, 22 танки (Т-64 – 15 од., Т-72 –7 од.) зафіксував дрон СММ 29 липня на полігоні поблизу окупованого Круглика (31 км на південний захід від Луганська).

У той же день на полігоні поблизу н. п. Мирне (28 км на південний захід від Луганська) СММ зафіксувала 12 буксированих гаубиць (Д-30А «Жаба», 122 мм), 8 самохідних гаубиці (2С1 «Гвоздика», 122 мм), 6 протитанкових гармат (МТ-12 «Рапіра», 100 мм) та 39 танк (Т-64 – 23 од., Т-72 – 16 од.).

Крім того, на цьому полігоні російських окупаційних військ знаходилися 73 бойові броньовані машини та 2 зенітні установки, які не підпадають під дію Мінських угод щодо відведення озброєння.

Нагадаємо, Місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі понад 400 порушень «тиші» за добу.