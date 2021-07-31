Доба на Донбасі: російські окупанти двічі порушили режим тиші

Українські позиції обстрілювались з гранатометів, зафіксовано проліт безпілотника

Протягом суботи, 31 липня, в зоні проведення Операції обʼєднаних сил було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку російських збройних формувань. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС на своїй сторінці у Facebook.

«Неподалік Водяного, що на Приазовʼї, противник обстріляв позиції наших воїнів із автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також зі стрілецької зброї. Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування», – йдеться у повідомленні.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 30 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.