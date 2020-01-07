ОБСЄ звинуватила Збройні сили України в порушенні відведення військ



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У штабі Операції об’єднаних сил відкидають звинувачення

СММ ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей про відведення озброєнь на Донбасі з української сторони.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

У щоденних звітах від 4 та 6 січня 2020 року командою СММ ОБСЄ продовжує надаватись недостовірна інформація щодо порушень українською стороною Мінських домовленостей стосовно відведення озброєння, а саме зенітних ракетних комплексів 9К33 «Оса».

Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін інформує, що розміщення зазначеної військової техніки не підпадає під дію Мінських угод щодо відведення озброєння.

Відповідно до Мінських домовленостей відведенню підлягають танки, артилерія, РСЗВ, тактичні ракети. Про відведення зенітних ракетних комплексів у домовленостях мова не йдеться.

Висвітлення подібної інформації суперечить принципам нейтральності та неупередженості, якими керуються представники СММ ОБСЄ при наданні чутливої інформації оборонного характеру.

Нагадаємо, 6 січня збройні формування Російської Федерації п’ять разів порушили режим припинення вогню.