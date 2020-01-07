За добу на Донбасі поранені двоє українських військових



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Бойовики п'ять разів обстрілювали українські позиції

6 січня збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Два рази противник відкривав вогонь зі станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по нашим позиціям неподалік населеного пункту Піски, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

Тричі з 82-мм мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів зафіксовано обстріл захисників Кримського, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ».

Вчора, 6 січня, у результаті ворожого обстрілу два військовослужбовця Об’єднаних сил отримали поранення.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

Втрат з нашого боку немає.

Нагадаємо, 1 січня збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню.

Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

6 січня бойовики обстріляли Кримське.