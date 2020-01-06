На окупованій Луганщині патруль ОБСЄ знайшов 22 установки «Град»



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Збройні формування Російської Федерації продовжують грубо порушувати Мінські домовленості

На тимчасово окупованій території Луганської області виявлено ворожу техніку, яка знаходиться там з порушенням Мінських домовленостей.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

На непідконтрольній урядові України території патрулем спецмісії ОБСЄ зафіксовано озброєння, яке розміщене з порушенням ліній відведення.

«Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що збройні формування Російської Федерації продовжують грубо порушувати Мінські домовленості, розміщуючи військову техніку з порушенням ліній відведення», - йдеться у повідомленні.

У звіті Спеціальної моніторингової Місії ОБСЄ від 6 січня оприлюднена інформація, що на непідконтрольній урядові України території зафіксовано озброєння, яке розміщене з порушенням ліній відведення.

Зокрема, 4 січня поблизу населеного пункту Хрустальний (кол. Красний Луч) патруль ССМ ОБСЄ зафіксував 22 одиниці реактивних систем залпового вогню (БМ-21 «Град», 122 мм).

Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін зазначає, що своїми діями збройні формування Російської Федерації вкотре демонструють небажання дотримуватись Мінських домовленостей та відверто нехтують взятими зобов’язаннями в рамках консультацій Тристоронньої контактної групи щодо відведення важкого озброєння по всій лінії розмежування сторін.