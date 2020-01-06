Бойовики обстріляли Кримське
Окупанти стріляли з гранатометів і кулеметів
Російські окупаційні війська станом на 12:00 6 січня один раз обстріляли с. Кримське. Смертоносні «подарунки» летіли в бік українських воїнів з гранатометів і кулеметів. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
«Зафіксовано одну ворожу провокацію, яку противник здійснив вже сьогодні на підступах до с. Кримське. Так, близько 11.35 з напрямку н.п. Сентянівка окупанти відкрили прицільний вогонь з гранатометів АГС та кулеметів крупного калібру», - йдеться у повідомленні.
Українські військові вогонь у відповідь не відкривали.
Станом на зараз ситуація стабільна. Бойових втрат у лавах ЗСУ від початку доби немає.
Нагадаємо, 1 січня збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню.
Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.
5 січня у результаті ворожого обстрілу загинув один військовослужбовець Об’єднаних сил.