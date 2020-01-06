Бойовики обстріляли Кримське



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Окупанти стріляли з гранатометів і кулеметів

Російські окупаційні війська станом на 12:00 6 січня один раз обстріляли с. Кримське. Смертоносні «подарунки» летіли в бік українських воїнів з гранатометів і кулеметів. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«Зафіксовано одну ворожу провокацію, яку противник здійснив вже сьогодні на підступах до с. Кримське. Так, близько 11.35 з напрямку н.п. Сентянівка окупанти відкрили прицільний вогонь з гранатометів АГС та кулеметів крупного калібру», - йдеться у повідомленні.

Українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

Станом на зараз ситуація стабільна. Бойових втрат у лавах ЗСУ від початку доби немає.

Нагадаємо, 1 січня збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню.

Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

5 січня у результаті ворожого обстрілу загинув один військовослужбовець Об’єднаних сил.