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    Події в Україні

    Бойовики обстріляли Кримське

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    Бойовики обстріляли Кримське

    Окупанти стріляли з гранатометів і кулеметів

    Російські окупаційні війська станом на 12:00 6 січня один раз обстріляли с. Кримське. Смертоносні «подарунки» летіли в бік українських воїнів з гранатометів і кулеметів. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

    «Зафіксовано одну ворожу провокацію, яку противник здійснив вже сьогодні на підступах до с. Кримське. Так, близько 11.35 з напрямку н.п. Сентянівка окупанти відкрили прицільний вогонь з гранатометів АГС та кулеметів крупного калібру», - йдеться у повідомленні.

    Українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

    Станом на зараз ситуація стабільна. Бойових втрат у лавах ЗСУ від початку доби немає.

    Нагадаємо, 1 січня збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню.

    Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

    5 січня у результаті ворожого обстрілу загинув один військовослужбовець Об’єднаних сил.

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