Обстріл Харкова: мер повідомив, куди влучили ракети

Інформація про руйнування уточнюється

Російські загарбники вдарили по промислових об’єктах у Харкові. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

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«Попередньо чотири удари прийшлися по Київському району міста Харкова. Ворог цілить по промислових об’єктах», – йдеться в повідомленні.

За інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, поранення отримали двоє людей. Вони у легкому стані, отримують допомогу спеціалістів.

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Щодо руйнувань – інформація на разі уточнюється.

Як повідомлялося, близько 10:30 окупанти вдарили по Харкову.

Нагадаємо, вчора росіяни обстріляли Херсон. Попередньо, внаслідок обстрілу загинули шестеро людей, ще 12 – постраждали.

До слова, триває 364-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог і далі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Куземівка і Діброва Луганської області та Федорівка, Ягідне, Берхівка, Бахмут і Курдюмівка на Донеччині. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 22 лютого.