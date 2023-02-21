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Обстріл Херсона: Зеленський показав наслідки (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Обстріл Херсона: Зеленський показав наслідки (фото)
Володимир Зеленський / Telegram

Зеленський: «Держава-терорист відповідатиме за всі свої нелюдські злочини проти нашого народу і України»

Світ не вправі ні на хвилину забувати, що російська жорстокість та агресія не мають меж. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи сьогоднішній обстріл Херсона.

«Російська армія масовано обстрілює Херсон. Вчергове нещадно вбиває мирне населення. Держава-терорист відповідатиме за всі свої нелюдські злочини проти нашого народу і України», – йдеться в повідомленні.

Президент зазначив, що є влучання в автопарк, житлові масиви, багатоповерхівку, зупинку громадського транспорту. Внаслідок цих терористичних ударів  є постраждалі та загиблі.

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За даними Оперативного командування «Південь» внаслідок обстрілу загинули шестеро людей, ще 12 – постраждали.

Нагадаємо, раніше сьогодні голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив про близько 20 вибухів у місті. За його словами, росіяни могли обстріляти Херсон з РСЗВ «Град». 

До слова, триває 363-я доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби противник завдав шість ракетних та 28 авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Також противник здійснив 86 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок вогню російських окупантів знищені та пошкоджені цивільні житлові будинки, школи та магазини. Є загиблі та поранені.

Теги: Херсон війна Володимир Зеленський

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