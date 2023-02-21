Обстріл Херсона: Зеленський показав наслідки (фото)

Зеленський: «Держава-терорист відповідатиме за всі свої нелюдські злочини проти нашого народу і України»

Світ не вправі ні на хвилину забувати, що російська жорстокість та агресія не мають меж. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи сьогоднішній обстріл Херсона.

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«Російська армія масовано обстрілює Херсон. Вчергове нещадно вбиває мирне населення. Держава-терорист відповідатиме за всі свої нелюдські злочини проти нашого народу і України», – йдеться в повідомленні.

Президент зазначив, що є влучання в автопарк, житлові масиви, багатоповерхівку, зупинку громадського транспорту. Внаслідок цих терористичних ударів є постраждалі та загиблі.

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За даними Оперативного командування «Південь» внаслідок обстрілу загинули шестеро людей, ще 12 – постраждали.

Нагадаємо, раніше сьогодні голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив про близько 20 вибухів у місті. За його словами, росіяни могли обстріляти Херсон з РСЗВ «Град».

До слова, триває 363-я доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби противник завдав шість ракетних та 28 авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Також противник здійснив 86 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок вогню російських окупантів знищені та пошкоджені цивільні житлові будинки, школи та магазини. Є загиблі та поранені.