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Корегував вогонь російської артилерії: суд виніс вирок інженеру харківської ТЕЦ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Корегував вогонь російської артилерії: суд виніс вирок інженеру харківської ТЕЦ
Харківська обласна прокуратура

Чоловік фіксував наслідки ворожих обстрілів та позначав на гугл-картах точні місця влучань РФ по об’єктах у Харкові

Суд визнав інженера з ремонту котельно-турбінного обладнання однієї з харківських ТЕЦ винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

«Прокурори довели, що чоловік співпрацював з державою-агресором. З початку березня 2022 року засуджений через месенджер передавав представнику так званої ЛНР відомості про місцезнаходження військової техніки та особового складу ЗСУ в Харкові, а також про їх переміщення по місту», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що засуджений фіксував наслідки ворожих обстрілів, позначав на гугл-картах точні місця влучань РФ по об’єктах у Харкові. Отримані дані окупанти використовували для наведення та коригування вогневих ударів по місту.

Правоохоронці викрили і затримали чоловіка 15 березня 2022 року. Куратора, якому він «зливав» дані, наразі ліквідовано. У суді чоловік свою вину не визнав.

Раніше повідомлялося, що працівник «Укроборонпрому» корегував обстріли Києва та зливав розвіддані.

Також окупанти готували ракетний удар по заходу, а допомагав їм юнак із Тернопільщини.

Теги: Харків війна росія окупанти суд

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