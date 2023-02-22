Росіяни вдарили по Харкову
Можливі ще пуски ракет із території Росії
У Харкові прогриміли потужні вибухи. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
«Б’ють по Харкову. У місті пролунали вже кілька вибухів. Можливі ще пуски ракет із території Росії. Будьте обережні», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вчора окупанти вдарили по Херсону. Попередньо, внаслідок обстрілу загинули шестеро людей, ще 12 – постраждали.
До слова, триває 364-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог і далі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Куземівка і Діброва Луганської області та Федорівка, Ягідне, Берхівка, Бахмут і Курдюмівка на Донеччині. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 22 лютого.
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