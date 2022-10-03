Обстріл колони на Запоріжжі та найманці в Україні: експерти оприлюднили нові фейки Кремля

У слідчому комітеті РФ заявили, що перевірять відомості щодо участі іноземних громадян у боях від України

РФ заявляє, що це українці розстріляли мирну колону в Запорізькій області, щоб завадити громадянам взяти участь у «референдумі»

Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог розповсюджує станом на ранок 3 жовтня.

Список фейків, маніпуляцій та дезінформації:

речниця МЗС РФ М. Захарова заявила, що «Росія ніколи не використовувала енергію як зброю. Росія, а до неї СРСР, просто постачала Європі газ. Безперебійно. Протягом 50 років. Брехня Вашингтона підтверджує лише його злочинне маніпулювання цією темою»;

пропагандистські ЗМІ РФ, з посиланням на телефонний коментар «очевидців», повідомили, що, «українські бойовики розстріляли мирну колону в Запорізькій області, щоб завадити громадянам виїхати на «звільнені» території та взяти участь у «референдумі»;

у слідчому комітеті РФ заявили, що перевірять відомості щодо участі іноземних громадян у боях від України, оскільки, на думку слідчих, «у злочинних діях українських націоналістичних формувань беруть участь найманці з Румунії, Польщі та інших європейських країн».

Раніше повідомлялося, що Росія спробувала «повісити» теракт в Іжевську на Україну. РНБО розвіяла фейк.

Нагадаємо, триває 222-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.