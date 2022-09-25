Окупанти «підбили» підсумки фейкових референдумів ще на початку вересня – СБУ

«Референдуми» проводяться для створення потрібної картинки на телебаченні

Російські окупанти «підбили» підсумки фейкових референдумів на окупованих територіях України ще на початку вересня. Тож нинішнє абсолютно незаконне «голосування», анонсоване загарбниками з 23 до 27 вересня, – просто для створення потрібної їм картинки на росТБ. Про це свідчить інформація, яка є у розпорядженні СБУ, а також телефонні розмови жителів тимчасово окупованих територій, які мають родичів у «керівництві Л/ДНР».

«Мені сестра подзвонила: у них друзі, ну їх, виходить, куми… Дочка працює в міністерстві соціальної політики «ДНР». Вона все знає. Вона сказала: «Еще в начале сентября подписаны были документы о вхождении «днр» в административных границах Донецкой и Луганской области, вхождении их в состав российской федерации». Все», – розповідає українка своїй знайомій, яка також перебуває в тимчасовій окупації рашистів.

Жінки бідкаються, що Росія просто знищує місцеве населення. Фальшуючи результати умовного волевиявлення, вони наражають на смерть простих людей.

«Наши будут це, Україна буде це, відбивати. А ці будуть казати про те, що це територія Росії и також бужуть гатити, і все. Ну, хто доведе – хто, де голосували, скажи? Ніхто нічого не доведе. Людей не спитали, за людей усе вирішили. Життя, долі покалічені, поломали», – резюмує співрозмовниця.

СБУ нагадує, що цілодобово працює, аби притягнути до відповідальності всіх причетних до псевдореферендумів.

Нагадаємо, з 23 вересня представники російських окупаційних адміністрацій на території окупованих частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей проводять «референдумів» щодо входження до складу Росії. Псевдореферендуми триватимуть п’ять днів – до 27 вересня.