Пропагандистка Путіна видала шокуючий фейк про королеву Єлизавету II (відео)

В ефірі пропагандистського телебачення видали фільм 1899 року за відео з Єлизаветою II

В ефірі передачі «60 хвилин» на російському пропагандистському каналі «Росія 1» показали відео, на якому нібито королева Британії Єлизавета II у молодості кидає африканським дітям їжу прямо на землю, а вони її підбирають. Насправді пропагандисти збрехали, показавши роботу французького кінорежисера Габріеля Вейра 1899 року, тобто картину було знято за 27 років до народження королеви.

На сайті Catalog Lumière опубліковано кадр із знятого Вейром матеріалу в протектораті Аннам у період французької колонізації Індокитаю (нині територія В'єтнаму). На кадрах показано, як дві жінки (дружина і дочка генерал-губернатора Поля Думера, який потім обійняв пост президента Франції 1931-1932 рр.) кидають гроші місцевим дітям.

Пропагандистка Ольга Скабеєва у передачі вирішила розповісти росіянам, що на кадрах нібито Єлизавета II у молодості. За її словами, африканці «не оплакуватимуть» смерть королеви, бо для них це «нагадування про гноблення і рабство».

«Для розуміння, що собою представляла Єлизавета. На кадрах королева у молодості. Ось так вона годувала дітей із числа поневолених народів Африки. Подивіться на цю доброту, наче тваринам у зоопарку. Це відео втілює ставлення Заходу, зокрема, англосаксів, до всіх у світі, крім себе», – коментує пропагандистка, поки в студії показують фільм, знятий за десятиліття до народження королеви.

Перед тим, як на російському телебаченні показали фейк із королевою, представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Єлизавета II боролася в лавах тероборони з «нацистами». Так вона прокоментувала інформацію про те, що МЗС Британії відмовилося запрошувати делегацію з Росії з Володимиром Путіним на траурні заходи у зв'язку зі смертю королеви через війну в Україні. У коментарі також йдеться про «глибоко аморальну» спробу Британії використати національну трагедію.

Нагадаємо, уряд Великої Британії не запросив представників Росії, Білорусі та М'янми на державний похорон покійної королеви Єлизавети II, який має відбутися 19 вересня.

Очікується, що близько 500 іноземних високопосадовців візьмуть участь у найбільшому дипломатичному зібранні, яке проводилося у Великій Британії за останні десятиліття.

Королева Великої Британії Єлизавета II померла 8 вересня у віці 96 років. Єлизавета ІІ стала найстарішим монархом в історії британської імперії.