РФ спробувала «повісити» теракт в Іжевську на Україну: РНБО розвіяла фейк 

Росіяни через смерті дітей прагнуть відволікти увагу від протестів навколо мобілізації

26 вересня у російському Іжевську у школі №88 відбулася стрілянина, жертвами якої стали 15 осіб, у тому числі 11 дітей. Російська пропаганда відразу взялась шукати «докази» причетності України. Черговий російський «вкид» проаналізував Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Про те, що відповідальність за масове вбивство взяла на себе якась невідома до цього терористична організація із дивною як для українців назвою Russian Amoral Murder Portrait (RAMP) повідомив кремлівський Telegram-канал Readovka. Пропагандисти послалися на Telegram-канал RAMP 2.0, що нібито належить згаданій організації.

Повідомлення також розповсюдив канал пропагандиста Володимира Соловйова та інші пропагандистські ресурси.

Слідчий комітет РФ також «вийшов» на «нацистський слід» повідомивши про свастику на футболці стрільця. Очевидно, що згодом цей «слід» стане ще й «українським», так як це сталося з миттєвим «розслідуванням» вбивства пропагандистки Дар’ї Дугіної.

Російські силовики відзвітували, що застрелили 34-річного випускника цієї школи Артема Казанцева. Слідчі припускають, що тригером міг стати його рік народження (1988) і номер школи, адже число «88» у неонацистській субкультурі є закодованим привітанням Heil Hitler (H – восьма літера латинського алфавіту).

Підтримав вигідну для пропаганди версію і голова Удмуртії Олександр Бречалов. Він заявив, що Казанцев стояв на обліку у психдиспансері із діагнозом «недоумство» і можливо (!) «дотримувався нацистської ідеології».

Черговий «вкид» про «українських нацистів» є абсурдним але прогнозованим. А сам теракт має ознаки зрежисованого спецслужбами та є вигідними Кремлю. Згаданий Telegram-канал RAMP 2.0 є підозрілим:

його було створено 28 липня, але перша публікація датована 7 вересня;

всі публікації зроблено виключно російською, попри те, що канал є нібито «українським».

Починаючи з 2017 року в російських школах майже щорічно стаються масові вбивства. Кремль традиційно використовує їх як привід для посилення репресій та цензури. Розстріл в Іжевську також прогнозовано дозволить владі відволікти увагу від акцій прямої дії та протестів проти мобілізації в Дагестані та інших регіонах РФ. Крім того, просувати наратив про «обложену фортецю» та необхідність єднатися навколо Путіна.

А ще агресори будуть продовжувати демонізувати українців, просувати наративи про українських нацистів та терористів, пояснювати «необхідність» знищення української держави та геноциду українців.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у стрілянині в школі РФ росіяни знайшли «український слід».

Як відомо, вчора, 26 вересня, у російському місті Іжевськ сталася стрілянина в школі №88. Стрілянина почалася під час уроку. Нападником є 34-річний місцевий мешканець Артем Казанцев. Він був випускником цієї школи.